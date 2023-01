La razón por la que Maluma lloró al recibir su lujoso avión ‘Royalty Air’

El cantante de música urbana llegó en bus por su nuevo juguete.

A través de un video publicado en Instagram, Maluma les muestra a sus seguidores su lujoso avión ‘Royalty Air’.

La aeronave negra con una corona blanca representa uno de los sueños cumplidos más importantes del artista colombiano. Por eso, durante su aterrizaje, el cantante no pudo ocultar las lágrimas de felicidad.

“Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado. Pues parceros, ahora sí que vamos a llegar lejos”, dice el reguetonero en su publicación de Instagram.

En el video, que tiene más de 2 millones de reproducciones, se ve cuando los padres del cantante y su hermana lo abrazan y lo felicitan porque ese lujo representa todos sus años de esfuerzo y dedicación.

“Bienvenidos a ‘Royalty air’, con este avión tocamos la luna. Sueñen sin miedo, nunca crean en un no como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños si se hacen realidad”, destaca el cantante en su perfil.

Reconocidos artistas del género como J Balvin, Yandel, Zion y Noriel lo felicitaron por su nueva adquisición.

Maluma está en el mejor momento de su carrera musical y actualmente tiene gran proyección internacional gracias a sus colaboraciones con artistas como Madonna y su participación en programas como 'El show de Jimmy Fallon'.

