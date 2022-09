La razón por la que Santiago Alarcón no se ha realizado prueba de ADN con su supuesto hijo

No para el drama para el actor Santiago Alarcón, quien denunció ser víctima de “acoso y de extorsión” por parte de un joven que asegura ser su hijo. Aunque el muchacho dio su versión y desmintió estar cometiendo delito alguno, recalcó que el actor sí es su padre.

En entrevista con 'Lo sé todo', el abogado Francisco Bernate detalló que el supuesto hijo de Alarcón no ha solicitado una prueba de ADN.

“Si yo considero que soy el hijo biológico de una persona, yo puedo ir ante un juez de familia, esa es la vía. Durante este tiempo este chico no ha acudido ante un juez de familia, que es la autoridad a la que debe acudir para que se haga la prueba, y lo que ha preferido es un hostigamiento sin actuar”.

Pese a que el joven sostuvo que quería realizarse la prueba con el actor para disipar cualquier duda sobre su paternidad, aún no hay una solicitud judicial.

“Si un juez de la república le ordena a Santiago Alarcón hacerse la prueba, pues se la tendrá que hacer, es una orden judicial, pero hasta ahora no ha sido requerido judicialmente”, precisó el abogado.

Igualmente, Francisco Bernate comentó que tal vez el joven no ha solicitado formalmente la prueba de ADN por las consecuencias legales que podría traerle.



“Aquí no hay temor de nada, pero que acuda a las vías legales y no al hostigamiento y al acoso mediático. En el momento en que le diga a un juez que Santiago Alarcón lo procreó a los 4 años con Shakira Mebarak Ripoll, que tendría 5 años para la fecha, sabe muy bien que eso tiene unas consecuencias legales. Mentirle a un juez tiene unas consecuencias muy fuertes, y tal vez por eso no ha tomado este paso”, añadió el abogado.