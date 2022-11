¿Insólita? La razón por la que Yeferson Cossio se retiró los tatuajes de la cara

El creador de contenido Yeferson Cossio compartió recientemente las razones que lo llevaron a retirarse los tatuajes que tenía en el rostro.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en la plataforma de Instagram, uno de los seguidores del paisa se mostró curioso y quiso saber el porqué de la remoción.

Publicidad

Ante esto, Yeferson Cossio reveló que lo hizo por darle gusto a uno de sus familiares más cercanos.

“En estos días le pedí fotos a mi mamá de cuando yo era joven y me dijo que yo como era de lindo sin tatuajes. Me insinuó que no le gustaban y me los estoy quitando porque a mi mamá no le gustan”, precisó.

Además de sus palabras en el clip, el paisa compartió un texto en el que expresaba que, aunque quería complacer a su progenitora, la tinta que tenía en su rostro realmente le gustaba.

"Porque mi mamá me quería ver la cara sin tatuajes. ¿Y si mi mamá no quiere ver tatuajes en mi cara?, pues no tendré tatuajes en la cara, aunque la verdad me gustan mucho”, concluyó.