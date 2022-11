La reacción de Aída Victoria Merlano a pregunta sobre su ex: “No me interesa”

Los seguidores de Aída Victoria Merlano no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle sobre lo que había dicho su exnovio Naldy, al referirse al dinero que pagaba cuando estaba con ella.

“No sé si lo insinuó, pero lo voy a dejar claro aquí. Cuando nosotros empezamos a salir, ella se vino a vivir conmigo acá en Medellín, en mi apartamento, durante 6 o 7 meses, donde ese apartamento lo pagaba yo, que yo pagaba $15 millones”, aseguró.

El artista quiso salir al paso a supuestos comentarios que lo tildaron de tacaño y mantenido.

Por su parte, Aída Victoria Merlano sí se pronunció, pero no propiamente como sus seguidores esperaban.

“¿Ustedes creen de verdad que a mí me importa lo que haga mi ex o lo que mi ex diga? ¿Saben cuándo ando pendiente de la vida de otra gente o hablo de otra gente? Cuando no estoy feliz. Pero si estoy feliz y me dan todo para ser feliz, yo que voy a hablar del otro. No me interesa. No quiero hablar de él”, expresó.

Y, por el contrario, prefirió hacer alusión a su nueva relación.

“Me siento bien y plena, en serio. Esta persona (Westcol) me ha abierto la mente con un montón de cosas, que ahora mismo en lo que estoy pensando es en materializar un montón de proyectos que tengo”, puntualizó.