La reacción de Enrique Iglesias tras besar apasionadamente a una fan

Una inesperada escena protagonizó Enrique Iglesias en Estados Unidos, que rompió con el famoso dicho "lo que pasa en Las Vegas se queda en las Vegas", pues el video de un intenso beso que el cantante le dio a una fan fue publicado por el mismo artista en su cuenta de Instagram, el cual ha generado todo tipo de reacciones, desde rechazo a celos por la "suertuda fan" que pasó de obtener una selfi a una inolvidable anécdota.



El ícono del pop multiplatino, tras saludar a varios asistentes de la primera fila, invitó al escenario a una joven que primero recibió un abrazo, luego pasó a un pico en la mejilla y terminó con un beso en la boca bastante impactante tanto para ella como para él, quien quedó perplejo y sonriente robando el suspiro de más de una de sus fanáticas, que comentaron: “Quién fuera ella”, “Yo también quiero”, “Algún día seré yo”.

Y no cabe duda de que algunas de ellas lo pueden lograr, pues no es la primera vez que Enrique Iglesias en medio de una de sus giras protagoniza este tipo de muestras de afecto. Hace 4 años, durante un concierto en Kiev, Ucrania, besó en los labios a una de sus seguidoras; sin embargo, no quedó como un simple gesto, pues ella lo tomó del cuello y le rodeó la cintura con sus piernas.

La preocupación de algunos es si la extenista Anna Kournikova, pareja de Enrique Iglesias desde hace más de 20 años y con quien tiene tres hijos, está de acuerdo con que vaya dando besos en sus presentaciones.