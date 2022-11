La reacción de José Luis Carrascal al nuevo cover de Yina Calderón: “Mucho daño al folclor”

La empresaria de fajas y DJ Yina Calderón nuevamente es blanco de críticas por su más reciente cover de la canción 'Como duele el frío', interpretada por el artista vallenato José Luis Carrascal, quien, en las últimas horas, se pronunció sobre el controversial video.

A través de un comunicado en su cuenta personal de Instagram, el cantante guajiro aclaró su posición sobre el tema, mencionando que no es de su autoría y, por lo tanto, solo figura como intérprete de la versión original.

“A todos mis familiares, amigos, seguidores, y en especial a todos aquellos que me han escrito con expresiones fuertes y de rechazo, 'Como duele el frío' no es de mi autoría y por tanto no soy quien para autorizar o rechazar que otras personas la graben”, precisó.

Asimismo, José Luis Carrascal recalcó que el derecho exclusivo recae en su compositor, y, a su vez, agregó que “respeta el trabajo de los demás intérpretes, aún cuando no comparta su forma de transmitir sus ideas al público”.

El cantante también respondió a algunos comentarios que dejaron los internautas en sus redes sociales, en los que manifestó que el tema era “una falta de respeto al folclor”.

Ante las palabras del cantante, Yina Calderón se pronunció en su cuenta de Instagram, la también creadora de contenido indicó que todo se realizó con mucho respeto y que el lugar de grabación no buscaba afectar al intérprete.

“Yo quiero decirle a él que con mucho respeto hicimos el tema, de ninguna manera se alteró la letra, simplemente es un cover. Me encanta su tema, el video es solo una cuestión de actuación”, concluyó.

Muchos seguidores del género vallenato se expresaron en las redes sociales en contra de la nueva interpretación de Yina Calderón.

“Dañó la canción”, “ella no se cansa de hacer el ridículo”, “qué falta de respeto”, fueron algunas de las reacciones.