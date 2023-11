La reacción de Piqué al discurso de Shakira en los Latin Grammy: "Da igual"

El paso de Shakira por España ha dado mucho de qué hablar, tanto que hasta Gerard Piqué, su ex, reaccionó al éxito de la colombiana en los Latin Grammy 2023.

Durante la última semana la cantante colombiana estuvo de regreso en España por dos importantes compromisos. El primero fue la ceremonia de los Latin Grammy, en Sevilla, y el segundo su juicio contra la Hacienda por fraude fiscal, cargo del que se declaró culpable.

Shakira fue una de las grandes estrellas en los premios musicales. Además de sus presentaciones en vivo con canciones como Acróstico y Music Session #53, la colombiana destacó por el discurso que dio al recibir el premio a canción del año junto a Bizarrap.

Las palabras de la colombiana, llenas de emoción, también se tomaron como unas fuertes declaraciones contra Gerard Piqué.

"Esto se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz, les he prometido que van a tener una mamá que se va a reír siempre, porque se lo merecen ... Porque, como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro", aseguró.

Por su parte, Bizarrap empezó su discurso diciendo que "lo más importante de esta canción era que Shaki se desahogara y dijera lo que quisiera, como quisiera", palabras que conmovieron a la cantante colombiana.

La reacción de Piqué a las palabras de Shakira

En una transmisión en vivo con su amigo y colega de la Kings League, Ibai Llanos, Gerard Piqué dio unas palabras que en redes sociales se han tomado como una respuesta directa a la colombiana.

En primera medida Llanos le preguntó a Piqué si había visto la gala de los premios, a lo que el exfutbolista señaló que "no, tío, porque estaba viajando, estaba volviendo de Nueva York".

A pesar de asegurar que no había visto los premios, las declaraciones que dijo después dieron a entender que sabía de las palabras de su expareja.

Siempre tan sabio e inteligente. Ese es mi idolo. 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/c9Wc364Mwi — 🩷Clara Chia & Gerard Piqué🩷|FANS (@ClaGerFans) November 17, 2023

Piqué habló sobre la salud mental y la manera en la que las nuevas generaciones se sienten afectadas por lo que dicen de ellos en las redes sociales.

"Te da igual, da igual que todo el mundo piense que eres un imbécil. Tú estás en tu casa con tu gente y, si tu gente cree que eres el mejor del mundo, ya es suficiente. Yo lo único que quiero es que mis padres se sientan orgullosos, que mis hijos se sientan orgullosos de mí y que mi gente alrededor se sienta orgullosa", señaló el famoso español.