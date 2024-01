La reflexión de Sofía Vergara sobre su carrera: "Estas tetas gigantes fueron mi pasaporte"

Cuando se habla de Sofía Vergara se hace referencia a una de las actrices colombianas más populares a nivel mundial. Su talento ha logrado que la bandera del país se levante con orgullo en Hollywood. Además, ha participado en importantes películas, series y concursos.



Actualmente la barranquillera se encuentra promoviendo a nivel internacional la serie de Netflix que ella produjo y protagonizó, llamada Griselda. En medio de su promoción, la famosa concedió una entrevista al diario español El País en la que recordó el inicio de su carrera.

Aunque Sofía Vergara lleva años demostrando que su talento y visión en la industria del entretenimiento la han convertido en una de las actrices más cotizadas, tiene claro que, en un principio, fueron sus atributos físicos los que la hicieron destacar entre el resto.

"Estoy agradecida con la vida. Estas tetas gigantes fueron mi pasaporte al mundo con 20 años, cuando empecé como modelo", reconoció la colombiana.



Sin embargo, Sofía Vergara dejó claro que su cuerpo y belleza solo fueron el comienzo para abrirse paso en la industria, señalando que lo que ha hecho que se mantenga como una de las actrices más reconocidas de Hollywood es su talento y versatilidad.

"Hoy tengo 51 años y sigo dentro porque no le temo al riesgo, trabajo como nadie, tengo personalidad, siempre he estado vigilante a lo que había fuera y no he tenido miedo", aseguró.

Publicidad

También hizo énfasis en que los malos comentarios ya no le afectan: "Lo peor que me puede pasar es que digan que salgo fea o que esta burra no sabe actuar. Puedo soportarlo".

Sofía Vergara también reveló que fue consciente del "trato diferente" que recibía desde pequeña por su apariencia física, pues tan solo en el colegio "todos los chicos querían estar conmigo". Aseguró que en su momento "no es que eso me hiciera sentir mejor, pero te das cuenta de que te tratan diferente. Desde muy joven sé mis fuertes y los aprovecho".

Eso sí, la barranquillera dejó claro que "si solo ves mis tetas, entonces el problema es tuyo", pues está segura de que ha construido una carrera imponente en la comedia, los programas de talento y, ahora, una serie dramática en la que interpreta a la más sanguinaria narcotraficante de Colombia.