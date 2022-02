La respuesta de Aída Victoria Merlano sobre su supuesto video íntimo

A solo unos pocos días de que se conocieran videos íntimos de La Liendra, Dani Duke y Yeferson Cossio, empezó a circular otra grabación en la que se ve una mujer que, según algunos internautas, sería Aída Victoria Merlano.

La influenciadora ya había explicado anteriormente que no es ella quien aparece en la grabación, sin embargo, tras los fuertes y recientes cuestionamientos, decidió pronunciarse nuevamente para aclarar que es otra mujer.

“Por enésima vez, ¡que no soy yo! Yo soy reexhibicionista, a mí me abren una puerta y yo sigo, a mí no me incomoda que me vean, de hecho, el día que se filtre un video mío no va a ser un vídeo, va a ser una película y yo misma la voy a filtrar, pero no soy yo”, dijo Aída Victoria.

