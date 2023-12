¿La Segura está embarazada? Influencer aclara dudas luego de que cuestionaran tamaño de su abdomen

Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, llamó la atención de sus seguidores luego de aparecer en un video con el cantante Arcángel donde se le ve el vientre inflamado. Muchos fans afirmaron que la creadora de contenido estaba embarazada.



Sin embargo, La Segura compartió un video en sus historias de Instagram donde explicó cuál era la razón de la hinchazón en su estómago. "¿Qué te dijera yo? ¿Uno puede embarazada y tener el periodo al mismo tiempo? Jajajajaja", expresó la joven.

"Amigos, no. En el video que hice con Arcángel me decían que se me veía la pancita de embarazada. Cómo no si tengo el periodo. Tengo el periodo y, además, la comidita. No, mami, en embarazo no estoy. Antes voy a empezar a planificar de nuevo", comentó La Segura.

"Lo que no sabe la niña es que uno sí puede menstruar y estar embarazada", "Sí se puede 🤷🏼‍♀️ a mí me bajó mi periodo normal y estaba embarazada 🤰🏼", "Es en serio jajajaja hay mamitas que les llego el periodo y se enteran de que estaban embarazadas ya a punto de dar a luz", "Abrazos, Segu. Yo pensé que nos ibas a alegrar con la noticia jajaja", fueron algunos comentarios en redes sociales.

Por otro lado, La Segura es una de las muchas famosas que ha tenido dificultades en su salud por cuenta de los biopolímeros. El pasado mes de octubre, la influencer tuvo que ser intervenida por segunda vez para el retiro de estas sustancias de su cuerpo.

A través de sus redes sociales, La Segura confirmó a sus seguidores que su ausencia en las plataformas digitales se debió a la emergencia médica. Acudió a una cita médica de control y en ese momento le informaron que debían remitirla de urgencia a la sala de cirugía.

La Segura señaló que los biopolímeros que inyectó años atrás en sus glúteos siguen causándole problemas.

"Estaba llena de pus y de materia por dentro. Tenía los biopolímeros infectados y eso era algo que nadie sabía, hasta que el doctor entró. Cuando me desperté me dijo que antes podía caminar, porque eso era sumamente peligroso", señaló la mujer.