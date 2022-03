La Segura fue hospitalizada de nuevo: "Ya no sé si reír o llorar"

A través de sus historias en Instagram, Natalia Segura, mejor conocida como La Segura , reveló a sus seguidores que se encuentra hospitalizada de nuevo. La joven aseguró que sufrió una intoxicación.

"Otra vez estoy en una clínica. Ya no sé si reír o llorar la película inagotable, interminable, de La Segura", dijo desesperada.

Publicidad

Natalia comentó que se intoxicó con un parche que le recetó un médico para disminuir los dolores crónicos que ha tenido por causa de los biopolímeros. La influencer fue sometida a varias cirugías para retirar estas sustancias de sus glúteos.

"Casi me mata. Me dieron todos los síntomas adversos, todas las malas reacciones que puede tener un medicamento (…) Tengo un pie más hinchado que el otro", relato La Segura, añadiendo que no ha podido orinar.

Publicidad

Puede leer: