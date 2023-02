La Segura fue sincera con sus seguidores y se mostró sin filtros: “Amarme tal cual soy”

La creadora de contenido Natalia Segura, mejor conocida como La Segura fue sincera con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Allí compartió unas imágenes en las que mostró su cuerpo al natural y sin filtros.

“Llevo años ocultando muchas cosas que me han hecho sentir insegura y es algo que normalizamos mucho en redes sociales. El editar un poco aquí y un poco allá. Al punto de tapar todas y cada una de nuestras imperfecciones”, expresó la joven de 29 años.

Asimismo, La Segura resaltó que las imágenes son muy personales para ella, por lo que se estaría “desnudando” ante sus seguidores, mostrando una de sus mayores inseguridades a causa de una cirugía que tuvo un mal resultado, el cual se vio reflejado en sus piernas y abdomen.

Para concluir la publicación, La Segura envió un mensaje de amor propio a los usuarios de la web.

“Hoy decido por primera vez en muchos años empezar a amarme tal cual como soy y entender que soy humana igual que tú que me estás viendo, con celulitis o fibrosis en las piernas o en el abdomen. Solo paso a decirte ámate tal cual sos”, indicó.

Tras el mensaje compartido por la influenciadora, muchos internautas no desaprovecharon la oportunidad para dejar comentarios como: “Gran mensaje”, “Eres bella siempre”, “Gracias por difundir seguridad y amor propio”.

La Segura tuvo una recaída de salud

En el mes de diciembre del año 2022, la vallecaucana se mostró muy afectada por una nueva recaída que tuvo . Mediante sus historias en Instagram, la joven de 29 años rompió en llanto y se desahogó: "Estoy cansada de ser fuerte, tener que fingir en redes que estás bien por el miedo al qué dirán. A veces piensan que haces marketing con estas cosas tan delicadas".

Añadió: "Me dediqué a ponerme una careta y a cumplir con todas las cosas de trabajo y lo logré. Pensé que iba a mejorar, pero el dolor está fuerte, está constante. Vivir con un dolor no es bonito, no es agradable, afecta tu calidad de vida, tus emociones, tu salud mental y yo honestamente ya no sé qué hacer, amigos, se los juro".

Sus seguidores no tardaron en reaccionar con comentarios como "Que Dios la ayude y salga de todo eso", "Que no te importen las redes sociales, enfócate en Dios y tu salud y verás que tendrás fuerzas para salir adelante" y muchos más.