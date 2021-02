La Segura muestra orgullosa su figura sin filtros ni retoques fotográficos

A través de sus historias de Instagram, La Segura compartió unas imágenes de cómo luce su figura sin filtros ni retoques fotográficos.

En su publicación, la colombiana aclara que no es perfecta y que, como cualquier persona, tiene ciertas cosas que no le gustan de su cuerpo.

“Muchas mujeres me escriben que quieren tener mi cuerpo, que mi cuerpo es perfecto, pero no, mi cuerpo no es perfecto, eso es lo que ven las redes sociales”, aclara. Mientras habla, la youtuber muestra su cuerpo en bikini.

“Esto es por la lipo y buena alimentación, claramente”, dice al señalar su abdomen.

“Tengo demasiada celulitis. Tengo un hueco en la cola, que es herencia familiar. Aparte de eso tengo fibrosis”, añade.

Publicidad

La Segura confiesa que trata de alimentarse bien y hace ejercicio, aunque a veces le cueste un poco.

“Todas tenemos el cuerpo hermoso, solo que ninguno es perfecto, todos son distintos”, reflexiona.

Finalmente, invita a otras mujeres a amarse como son y a no dejarse llevar por las apariencias y estereotipos.