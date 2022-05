La Segura pasa vergüenza en aeropuerto de Perú: "Me dolió horrible"

Fue hace algunas semanas que Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, anunció su regreso a las redes sociales luego de presentar quebrantos de salud. La influenciadora protagonizó recientemente un momento bochornoso en un aeropuerto de Perú. Así lo comentó a través de su cuenta de Instagram.

Le puede interesar: Pastor dice que canción de Karol G invoca al diablo

La Segura dijo a sus seguidores que sufrió un fuerte golpe durante una entrevista con un medio peruano. "Ustedes me ven aquí muy normal caminando, pero… Me acabo de meter una caída en televisión nacional", escribió.

Publicidad

Agregó: "Me estaban haciendo preguntas y yo estaba como medio nerviosita, porque no me esperaba que estuvieran ahí grabando y haciéndome preguntas como tan encima y me caí horrible. Y yo como que 'por favor, no vayan a sacar eso'".

Por otra parte, La Segura afirmó que tras la fuerte caída se avivó un dolor que había tenido meses atrás. "A mí me pasan unas cosas que a otras personas no les pasa", bromeó.

Y concluyó diciendo que "ahorita aquí estoy disimulando, regia, chévere (...) En ese momento me dolió horrible. Ustedes no saben el dolor tan ‘hijuepuerca’. Todo lo sentí acá. Pero bueno, si querían noticia, tienen la mejor caída del mundo entero mundial".