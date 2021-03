La Segura protagonizó pelea con vendedor de prestigioso almacén en Miami

A través de sus historias de Instagram, La Segura contó la mala experiencia que vivió como clienta en un prestigioso almacén en Estados Unidos .

Según el relato de la influencer, además de no ser asesorada por ningún empleado, la persona encargada de la tienda fue grosera y le habló mal. Incluso grabó al hombre mientras sostenía una discusión con él.

“La atención es pésima, lo pueden ver a uno pasando trabajo con un cordón, con lo que sea y no te dicen nada. Aparte, el señor que atiende acá es súper grosero. Se supone que si uno va a un lugar están pendientes de lo que uno necesita, cualquier cosa, pero nada. Aparte de la mala atención, qué grosería la persona que labora acá”, narró.

Además de cuestionar la actitud del asesor comercial, La Segura sugirió que deberían despedirlo:

“¿Cómo es posible que una marca tan grande y tan importante contrate a un personal como ese ser humano que les acabé de mostrar? Ojalá lo despidan porque una persona así no debe estar trabajando”.

Tras la polémica que suscitaron las imágenes de la colombiana, el joven empleado de la tienda, ubicada en Miami, respondió a las acusaciones:

“Antes de ser influencer se es ser humano y no porque tienes el alcance de transmitir lo que se te pase por la cabeza a millones de personas vas casi a dejar sin trabajo a otra persona sin conocer las consecuencias”.

Andrés Marín, como se llama el joven, dio su versión de los hechos:

“Esta mujer entró como si esa fuera su casa sin si quiera decir hola de vuelta y se molestó porque nadie le desamarró un zapato sin tan siquiera pedir ayuda, ahí fue cuando empezó a hacer videos, con una actitud déspota, con ínfulas de superioridad. Y como si no fuera poco, su amiga diciéndome: ‘¿Usted no sabe quién es ella? Ella es la influencer número uno en Colombia’, como si fuera el presidente. Respeto su trabajo, pero para mí estas personas son común y corriente. No merece ningún trato especial”.

El agarrón entre La Segura y el joven vendedor es tendencia en redes sociales. Mientras algunos defienden a la caleña por su mala experiencia, otros la critican por su mala actitud.