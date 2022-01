La Segura reaparece en redes con buenas noticias: “Gracias a ustedes me llovieron cirujanos”

La Segura , reconocida creadora de contenido caleña, quien hace unos días había anunciado que dejaba las redes sociales debido a sus problemas de salud, reapareció en su cuenta de Instagram con buenas noticias.

“Quiero contarles que, si Dios lo permite, pronto me operan. Por fin. Gracias a ustedes me llovieron cirujanos del cielo. Yo solo pensaba Dios mío, por favor, que esta vez sí me quieran operar”, escribió la influencer.

En 2013, Natalia Segura, conocida como La Segura, sufrió un atentado que le dejó como consecuencia un trauma raquimedular.

Pero recientemente, la caleña atribuye sus problemas de salud a biopolímeros que se colocó en los glúteos tiempo atrás y que, según especialistas, es necesario retirarlos. Sin embargo, se trata de una compleja operación, así que pidió ayuda para encontrar un médico que quiera tomar su caso.

Gracias a su reciente video y difusión de sus seguidores parece que encontró algunos cirujanos que van a revisar su situación.

“Muchos de ustedes sé que de corazón se preocupan por mí y se los agradezco en el alma, por eso quiero compartirles que estoy tranquila”, aseguró.