La Segura rompe en llanto tras sufrir recaída en su salud: "Estoy cansada de ser fuerte"

Durante los últimos meses, La Segura ha compartido con sus seguidores lo difícil que ha sido hacerle frente a los problemas en su salud. La influencer empezó a sufrir complicaciones debido a los biopolímeros que tenía en los glúteos.



Recientemente, la vallecaucana se mostró muy afectada por una nueva recaída que tuvo. Mediante sus historias en Instagram, La Segura rompió en llanto y se desahogó: "Estoy cansada de ser fuerte, tener que fingir en redes que estás bien por el miedo al que dirán. A veces piensan que haces marketing con estas cosas tan delicadas".

Añadió: "Me dediqué a ponerme una careta y a cumplir con todas las cosas de trabajo y lo logré. Pensé que iba a mejorar, pero el dolor está fuerte, está constante. Vivir con un dolor no es bonito, no es agradable, afecta tu calidad de vida, tus emociones, tu salud mental y yo honestamente ya no sé qué hacer, amigos, se los juro".

La Segura afirmó que "no volví a hacer la misma, estoy muy afectada. Ustedes pueden ver a una mujer bien en redes sociales, pero nadie sabe la gotera que cae dentro de cada casa. Este tema me ha afectado demasiado. Sé que allá afuera han pasado peores cosas que yo, pero yo me apropio de mi lucha".



Sus seguidores no tardaron en reaccionar con comentarios como "que Dios la ayude y salga de todo eso", "que no te importen las redes sociales, enfócate en Dios y tu salud y verás que tendrás fuerzas para salir adelante" y muchos más.

