La Segura rompió el silencio sobre su relación con Dani Duke y La Liendra

A través de la dinámica de la caja de preguntas, los seguidores de La Segura no contuvieron las ganas de saber por qué ella no había vuelto a publicar fotos y videos con la pareja de influenciadores.



“Amigos, tengo mil preguntas de esto, y yo no estoy enojada ni con ‘Lali’ ni con Daniela. Tampoco ellos conmigo”, resaltó por medio de una historia en la red social.

“De hecho, Daniela y Lali me visitaron hace 15 días, y Daniela vino a visitarme hace dos días. Lo que pasa es que muchas veces no publicamos nada, yo siento que porque somos demasiado amigos, entonces como que ni nos importa. Cuando lo hacemos, lo hacemos porque nos nace, pero, por ejemplo, el día que vino Dani a visitarme, pues nos la pasamos hablando, chismoseando, chupando galón de absolutamente todo porque hacía rato no nos veíamos”, agregó.

Publicidad

Todo indica, según la creadora de contenido, que cada uno de ellos está muy enfocado en disfrutar el tiempo de calidad y su amistad. Además, de trabajar arduamente por sus sueños para crecer no solamente en las redes sociales, sino también como empresarios.