La Segura se fue en contra de Nicolás Arrieta por comentarios en redes sociales: "No me busquen"

Por medio de sus historias de Instagram, Natalia Segura, mejor conocida como La Segura , lanzó un comentario jocoso sobre Netflix y la posibilidad de que la plataforma de streaming hiciera una serie sobre su vida.



"Solo puedo pensar que si @netflixlat supiera todo lo que he vivido estos dos años, me harían una serie multimillonaria… Estoy segura 🥲😂", escribió la joven. Ante dicho mensaje, el creador de contenido Nicolás Arrieta reaccionó: "De la plata que debe jajaja".

No pasó mucho tiempo para que La Segura le respondiera a Arrieta, pues según ella, no le debe dinero a él ni a ninguna persona.

"Quisiera saber si te debo plata, que yo sepa no he tenido contacto contigo como para deberte algo a ti como para que tengas tanto poder de decir 'de la plata que debe' o de qué fuentes sacas esa información", afirmó la vallecaucana.



Natalia aclaró que tiene pruebas para asegurar que es a ella a quien le deben dinero. Agregó que podría resolver la situación ante tribunales, pero su intención no es exponer en público a ninguna persona.

"Si yo quisiera ver el mundo arder, a esas personas no les conviene que yo abra mi boca y mucho menos públicamente, porque se los juro que se les vendría el mundo encima y es por la única razón que no lo hago. Solo no me busquen", puntualizó La Segura.

Paola Jara revela por qué no ha tenido hijos con Jessi Uribe

En otras historias del mundo del entretenimiento, la cantante de música popular Paola Jara reveló por qué aún no ha tenido hijos con el artista .

Durante una entrevista con Laura Acuña, la intérprete de 'Murió el amor' contó que Jessi Uribe ha insistido mucho en convertirse en padre nuevamente. El cantante ya tiene cuatro hijos, fruto de su anterior matrimonio.



"No sé, no sé, este tema lo vivo pensando y pensando y no sé todavía. Será que me da miedo, me parece una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que no sé por qué la he postergado muchos años de mi vida y yo ahorita no sé", comentó Paola Jara.

Agregó: "Con Jessi sí lo hemos hablado, él sí quiere y yo le digo: 'Pero tú tienes 4 (hijos)', y él me dice que igual quiere uno conmigo".