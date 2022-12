La Segura sorprende a una de sus empleadas con lujoso obsequio: "Le tengo demasiado cariño"

Natalia Segura, influencer conocida como La Segura , sorprendió a una de sus empleadas con tremendo regalo de Navidad. La creadora de contenido le cumplió el sueño a la mujer de tener una motocicleta.



En su cuenta de Instagram, se ve cómo La segura le vendó los ojos a Paola (su empleada) y argumentó que se trataba de un video para sus redes sociales. Esta le respondió en broma: "Así ya no me gusta mi jefe". No obstante, en ese momento inició su recorrido al concesionario de motos.

Después de ser sorprendida, la mujer empezó a saltar y gritar de la emoción. "A Pao le tengo demasiado cariño. En realidad a cada persona que trabaja conmigo. Comprendí que las personas no son eternas, pero esto va para todo mi equipo de trabajo. Si en algún momento cumplimos nuestro ciclo, llévense lo más bonito de mí, el tiempo, los recuerdos y las cosas vividas. Los quiero mucho", expresó La Segura.