¿La señorita María está de nuevo con expareja a la que señaló de dejarla en la calle?

A finales de marzo de este año, María Luisa Fuentes, cuya historia se visibilizó en el documental ‘Señorita María: la falda de la montaña’, de Rubén Mendoza, contó la dura realidad que estaba enfrentando. Según ella, con engaños, su pareja la dejó en la calle.

La mujer transgénero oriunda del municipio Boavita, en Boyacá, en entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, señaló al diseñador Richards Varela, con quien sostenía una relación sentimental, de quitarle su finca. “Que me devuelva mi escritura, ese tipo me engañó”, dijo.

Asimismo, afirmó que le hablaba de manera denigrante, con palabras como “báñese, cochina, porquería”. Por ello, había salido de la vivienda que compartían y, luego de pasar por varios albergues, se encontraba morando en una habitación.

Sin embargo, el pasado fin de semana, tanto Richards Varela como la señorita María hablaron, en el programa ‘Lo sé todo’, de su actual relación.

“Nos queríamos mucho, nos quisimos mucho, nos vinimos a vivir aquí en Bogotá, teníamos muchos proyectos, pero María no dejaba sus celos, era muy celosa. No quiere que nadie se me acerque, que nadie me mire”, dijo Varela.

El diseñador también confesó que, tras terminar con la señorita María, tuvo otra relación. Sin embargo, aseguró que ya se separó de esa persona y perdió todas sus "cositas, todas las cosas".

De momento, dicen que son muy buenos amigos y trabajan juntos en el taller de costura.