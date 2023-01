“La sensación de impotencia era brutal”: amigos de ‘Fatman’ hablan de cómo se produjo su muerte

El humorista caleño Leonardo Vargas fue trasladado a una clínica tras sufrir un infarto, pero lamentablemente no fue posible salvarle la vida.

Leonardo Vargas se destacó por tener un humor cotidiano, sencillo, para todos los públicos, un humor que salió de la cuentería. Así, ganó como mejor cuenta chistes de Sábados Felices en el año 2009, luego hizo parte del elenco del programa entre 2011 y 2016.

El pasado domingo 19 de enero de 2020, el comediante de 40 años de edad se encontraba viendo el partido entre América y Millonarios en un centro comercial del sur de Cali, junto con su novia, cuando sufrió una complicación cardiaca.

“La novia me llamo desesperada, que estaba tratando de reanimarlo y la sensación de impotencia era brutal. Mientras todos los humoristas del Valle nos desplazábamos a Urgencias, a mitad de camino, nos dijeron que desafortunadamente no se pudo hacer nada”, dijo Gustavo Villanueva, ‘Triki Trake’.

Leonardo llegó a la Clínica Valle del Lili sin signos vitales a causa de un infarto. La noticia fue confirmada por el también humorista, Carlos ‘el Mono’ Sánchez, uno de sus grandes amigos y sobre quien dio su última entrevista para el programa Se dice de mí, el pasado jueves 16 de enero.

“Siempre ha sido como un papá para nosotros, para mí lo ha sido, porque me ha mostrado muchos caminos, me ha ayudado muchísimo en mi vida personal y en mi vida artística”, dijo Leonardo Vargas, Q. E. P. D.

Tenía una hermandad con los comediantes del Valle del Cauca. Con ellos, celebraba sagradamente los cumpleaños.

"Estaba demasiado entusiasmado, quería volver al programa (Sábados Felices), nos contó su proyecto de vida y todavía cuesta entender que es verdad. Duro, duro, todavía parece mentira”, señala Gustavo Villanueva, ‘Triki Trake’.

‘El Gordo’, como lo llamaban cariñosamente, deja un enorme vacío entre sus compañeros y amantes del humor en Colombia.

