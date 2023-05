"La Shakira que amamos": emotivos memes que dejó el tema que la colombiana dedicó a sus hijos

‘Acróstico’, la nueva canción de Shakira dedicada a sus hijos Milan y Sasha, tiene revolucionadas las plataformas digitales. Es tendencia en YouTube, donde el tema superó las dos millones de reproducciones en menos de 20 horas.



Desde el anuncio de una nueva canción de Shakira, muchos pensaron que sería un tema de despecho. No obstante, el sencillo cuenta con un tesoro más preciado: el amor a sus hijos Milan y Sasha, la fortaleza, la alegría y el apoyo que ellos han representado durante este proceso de cambios.

‘Acróstico’ tiene una letra sensible, emotiva y amorosa. Tanto así que los seguidores de Shakira se devuelven en el tiempo y recuerdan el tipo de música que la colombiana hacía en los años 90.

En solo 20 horas, esta canción se ubicó en tendencia número 2 de la plataforma YouTube.

Y en otras redes sociales también se ha despertado el sentimiento de los internautas. Los numerales ‘Shakira’ y ‘Acróstico’ fueron tendencia, acompañados por emotivos memes.

Publicidad

"Yo escuchando ‘Acróstico’ de Shakira una y otra vez", "'Quererte sirve de anestesia al dolor. Shakira me dio dónde era", "Aquí sin hijos y llorando", "Háblame de amor de madre, amor verdadero" y "Esa es la Shakira que amamos" fueron algunas reacciones.

Emotivos memes que dejó 'Acróstico', la nueva canción de Shakira

El final!!!! Ella está sintiendo la canción más que Shakira pic.twitter.com/ZOxEWt7sHN — Yum (@soiiyum2) May 10, 2023

Meme Shakira Tomada de Twitter

Publicidad

El animador de la nueva canción de #Shakira mientras hacía los dibujos del vídeo y le ponía la letra. #Acróstico pic.twitter.com/2OuHHrCiJV — Altamiranda (@altamirandax) May 12, 2023

Meme Shakira Tomada de Twitter

Meme Shakira Tomada de Twitter

Meme Shakira Tomada de Twitter

Publicidad

Letra completa de 'Acróstico'

La letra de la canción guarda relación directa con Milan y Sasha, teniendo en cuenta que las iniciales de algunas frases forman los nombres de los hijos de Shakira.

Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar

Y aunque la vida me tratara así...

voy a ser fuerte solo para ti

Publicidad

Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy