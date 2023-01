La sorpresiva pregunta sobre Paola Jara que dejó sin palabras a Jessi Uribe

El cantante quiso interactuar con sus seguidores en redes sociales, pero algunos trataron de averiguar más de la cuenta sobre su relación con la antioqueña.

Jessi Uribe respondió a algunas preguntas de sus fans en una dinámica de Instagram. El artista habló de sus sueños, proyectos, entre otros aspectos de su vida.

No obstante, alguien no se aguantó las ganas de indagar acerca de su relación con la cantante Paola Jara, ante los rumores de un posible romance.

“¿Por qué niegan tanto con Paola Jara?”, preguntó alguien aprovechando la dinámica de Uribe en Instagram.

A lo que el cantante bumangués respondió: “¿Qué es esto por Dios?”, dejando inquietos a sus seguidores.

Al artista también le preguntaron sobre “ por qué se dejaba tratar mal de Amparo Grisales ”, haciendo referencia al programa ‘Yo me llamó’, donde ambos son jurados, pero Jessi contestó: “ella no me trataba mal, solo me estaba educando”.

Entretanto, Paola y Uribe han mostrado que sostienen una buena relación como colegas, que se afianzó tras lanzar juntos la canción ‘Como si nada’.