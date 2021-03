Carolina Cruz hace conmovedora confesión con foto junto a sus dos hijos

El esperado nacimiento de Salvador ha sido, sin duda, la mejor noticia de este año para Carolina Cruz . Como se lo había prometido a sus seguidores, ella no ha parado de contar minuciosos detalles de su proceso.

Según dice, Matías , el hermano mayor, tampoco ha escatimado esfuerzos para hacer sentir al más pequeño, que nació el pasado 19 de febrero, amado y a gusto en casa.

“El tiempo de Dios es perfecto, Salvador llegó cuando tenía que llegar”, escribió en la más reciente fotografía que publicó en Instagram .

Con la tierna imagen, en la que están Carolina y sus dos hijos, la también empresaria confesó que, aunque “nunca he sufrido de depresión postparto”, ha estado “muy sensible y estas dos semanas he llorado, pero de dicha al ver la actitud tan linda, tierna, respetuosa y especial de Matías con Salvador”.

“Eres y serás el mejor hermano de este mundo, el más protector”, puntualizó.