La tierna foto de Maite Perroni en embarazo junto a sus compañeras de RBD y sus hijos

RBD sigue causando furor entre sus fans, esta vez fue por cuenta de una foto de Maite Perroni, Anahí Puente y Dulce María en la que Maite luce su embarazo, mientras sus compañeras posan con sus hijos en brazos.

“Lo que es para siempre nunca se va. Se transforma, crece y se vuelve invencible… Hoy somos mucho más fuertes. Hoy nada nos para. 💫 Hoy somos una. ❤️ Las amo con mi corazón”, escribió Anahí en la publicación.

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar: “Vi esta foto y me sentí realmente anciano ¿Les pasó igual?”, “las amo por siempre”, “nuestra familia está creciendo, la generación RBD no para”.

Muchos incluso llamaron a los pequeños Manuel, hijo de Anahí, y María Paula, la hija de Dulce María, los “minirebeldes”.

Otros se preguntaron por Emiliano, el otro hijo de Anahí ,ya que no sale en la foto.

De otro lado, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann compartieron otra imagen en la que se ven en un estudio de grabación.

“¿Lo pueden creer? 🤩🎶🎶🎶🤗 #SoyRebelde”, escribió Dulce María.

Sus fans especulan que podrían estar grabando nuevas canciones para la esperada gira.

“Tan distintos y tan unidos”, comentó Christian Chávez, quien compartió a su vez la misma instantánea.

Soy rebelde world

Entretanto, continúa la expectativa en Colombia por un posible anuncio de RBD sobre su gira de conciertos, pues inicialmente el país no fue incluido, lo que causó decepción entre los fans.

Se especula que la presentación podría tener lugar en Medellín, donde se estarían haciendo las gestiones para conseguirlo. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho una confirmación oficial.