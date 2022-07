La traumática experiencia de actriz de ‘American Pie’ abusada a sus 12 años

La actriz y modelo estadounidense Mena Suvari, quien protagonizó junto a Kevin Spacey la aclamada cinta ‘Belleza americana’ y recordada también por su papel en las películas de ‘American Pie’, volvió a referirse al abuso sexual del que fue víctima cuando tenía solo 12 años.

En entrevista con The Guardian habló de cómo este doloroso episodio la marcó, llevándola luego a terminar en una relación abusiva con un hombre mayor que ella, e incluso caer en las drogas.

Suvari hizo la dura revelación en sus memorias ‘The Great Peace’, libro publicado hace un año. En ese entonces, atravesaba una depresión posparto tras el nacimiento de su hijo, pero recibió un apoyo inmenso por parte de sus fans y también vio cómo su voz ayudó a que muchas personas contaran sus propias experiencias.

“No sentí tal pérdida del sentido de identidad hasta los 12 años, cuando me violaron. Eso me chupó la vida”, contó.

Fue el amigo de uno de sus hermanos mayores que llamó su atención, le escribió hasta cartas de amor, pero terminó abusando de ella en su casa en varias ocasiones. Como si fuera poco, su abusador les dijo a otras personas en la escuela que ella era una “puta”, expresó la actriz.

“Creo que eso fue solo una confirmación excesiva de que nadie me iba a salvar, nadie iba a hacer nada por mí”, comentó.

Luego tuvo que ser tratada por una infección en la vejiga, causada por los abusos. El médico que la atendió en vez de preguntarle qué estaba ocurriendo, le recetó anticonceptivos.

Después de esta traumática experiencia, llegó al modelaje, un medio en el que encontró una forma de expresar sus sentimientos, pero también en el que le enseñaron que lo único que importaba era la forma en que se veía, y que si se veía “sexi”, eso era aún mejor, indicó The Guardian.

Relación abusiva y drogas

En su peor momento, empezó a tomar drogas como metanfetamina. “Y eso no te pone en un buen estado de ánimo. Creo que estaba desesperada”, aseguró.

Luego conoció a un hombre con el que sostuvo una relación abusiva en la que asegura que ella “era solo un cuerpo, un receptáculo para sus deseos”.

Esta persona también abusó de ella obligándola a usar juguetes sexuales y manipulándola para tener tríos con otras mujeres.

A sus 43 años escribir sobre todo esto fue una catarsis.

En 2016, conoció al que es hoy su esposo y con quien tiene un hijo.

“Creo que lo más importante es que, para mí, sentí que no se me permitía considerar muchos de estos momentos como abuso o trauma, porque siempre lo excusaba. Esa es una gran parte de la supervivencia: tuve que aprender cómo me sirvieron muchas cosas en ese entonces, y ya no tienen que servirme”, subrayó.