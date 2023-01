La viajera holandesa que cantaba en las calles de Cartagena y fue descubierta por Julio Reyes

El multigalardonado productor colombiano le ayudó a grabar su primer álbum. Esta es su historia.

Hace siete años, cuando tenía 23, Iris Muller decidió viajar por el mundo. De Holanda llegó a Argentina y de allí a Colombia.

"Cuando llegué a Cartagena me enamoré, pero no un tipo. Me enamoré de Colombia, de su gente, de los viejitos, de los jóvenes, de los niños jugando en la calle”, relató la cantautora, quien, por esos días, se presentaba en un restaurante pequeño de la ciudad amurallada.

Su talento la llegó a oídos de Julio Reyes Copello, el multigalardonado productor colombiano.

"No tenía ni idea quién era Julio Reyes Copello, así que lo fui a buscar. No entendía, porque mi música era muy diferente a la de los artistas con los que ha trabajado", pensó Iris Muller, sin contar con que precisamente esa diferencia fue la que a Julio le interesó.

Trabajaron juntos durante cuatro años y hoy lanzan el álbum ‘Hecho con el alma’, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.