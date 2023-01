La voluptuosa mamá de La Segura sedujo a miles con una “chocolaterapia” al desnudo

Pese a que la intención de la mujer era una, los fanáticos de ella se distrajeron con otra “cosa”.

Alexandra Mena, madre de Natalia Segura, o como mejor se le conoce en redes, La Segura, no deja de sorprender a sus seguidores con cada publicación.

Esta vez lo hizo con una fotografía, en la que aparece al lado de una piscina, sin ropa, solamente tapada con una toalla y con chocolate esparcido por todo su cuerpo.

El registro, que al 24 de enero del 2020 contaba con más de 33 mil me gusta, fue subido con el siguiente mensaje: “Día de chocolaterapia. ¿A quien más le gusta cuidarse la piel como a mí?, y ¿cómo se la cuidan?, ¿qué cositas se hacen o se aplican?. Los leo”.



De inmediato, los seguidores de la mujer, tanto hombres como mujeres, reaccionaron a la publicación, halagando la figura de Alexandra, pero también explicando cómo se cuidan la piel.

@Danny_beba dijo: “Yo en las duchas me exfolio la piel y eso me ayuda mucho”. @Ge.raldine4764 comentó: “Me aplico café en la cara y me la deja suave”. @Ashley_Millan afirmó: “Me hago chocolaterapia y me pongo mascarillas de jengibre”.

Con estas publicaciones, Alexandra, quien suma más de 320 mil seguidores en Instagram, demuestra que es toda una influenciadora, igual que su hija, La Segura.

