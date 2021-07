La Voz Kids 2021: estas son las novedades y la fecha de estreno

La Voz Kids vuelve a Caracol Televisión y la tecnología es una de las novedades de la edición 2021.

“Cambiamos la manera como históricamente grabábamos. De grabar en medios magnéticos, discos, tarjetas, nos fuimos ahora a grabar en servidores. Esto permitió que la estética del programa cambiara de manera maravillosa”, dice Juan Esteban Sampedro, gerente de Entretenimiento de Caracol Televisión.

Laura Acuña oficialmente hace parte de la familia Caracol TV y será presentadora de La Voz Kids .

“Estoy muy agradecida y emocionada de poder apreciar todo ese talento que hay en nuestro país, de participar en un programa tan bonito y que tiene tantas cosas buenas”, afirma.

Laura Tobón repite en La Voz Kids con la sensibilidad a flor de piel.

“Todos nos sentimos más emocionales de lo normal, porque realmente nos estamos dando cuenta del valor de nuestros niños y que tenemos que cuidarles para que ellos tengan un mejor mañana”, señala.

Publicidad

Andrés Cepeda, el decano de la voz, le da la bienvenida a sus nuevos compañeros jurados, Natalia Jiménez y Jesús Navarro.

“Recibir y refrescar con este par de talentos es increíble y es maravilloso. Hemos hecho muy buen equipo, la vibra se siente muy bonita”, comenta.

Natalia Jiménez habla de cómo los niños pueden llamar su atención.

“Para mí es superimportante que el niño tenga algo con lo que me conecte. No me importa si la voz es increíble, pero no me hace sentir nada. Para mí es muy importante que interpreten bien”, indica.

Entretanto, a Jesús Navarro sí que le costará decir "no".

Publicidad

“Te enamoras de los niños y, cuando toca despedirlos, te rompen el corazón de pronto. Yo solo tenía la experiencia de hacer La Voz adultos y es más difícil”, expresa.

El ganador grabará una canción con Universal Music y tendrá estudios universitarios. Los tres finalistas tendrán estudios musicales.

Todas las emociones de La Voz Kid llegarán el miércoles 21 de julio al Canal Caracol.