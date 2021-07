La Voz Kids 2021: Laura Tobón y Laura Acuña hablaron de lo que significa presentar juntas

Dos talentosas y carismáticas mujeres serán las encargadas de presentar a las nuevas estrellas del canto en La Voz Kids 2021 : se trata de Laura Tobón y Laura Acuña. Ellas hablaron sobre la experiencia de estar presentes en uno de los realities más esperados por los colombianos.

“Ya esta es mi cuarta temporada en este reality, en este concurso que está tan lleno de amor, ternura y aprendizaje. Gracias a los niños yo siento que esta temporada tiene algo especial, algo mágico”, contó Laura Tobón.

Por su parte, Laura Acuña manifestó que “el talento de los niños es impresionante. Todo lo que nos enseñan, no solo la pasión por la música, sino con todo. Ustedes se van a dar cuenta que como adultos nos falta mucho todavía”.

Laura Tobón y Laura Acuña ya habían trabajado juntas, en esta nueva experiencia una será el apoyo de la otra.

“Me ha acompañado, me ha consentido, me ha hecho de todo y estamos aquí para hacer una nueva historia con este programa”, aseguró Tobón.

Publicidad

Se espera que con las ‘Lauras’ los niños de La Voz Kids 2021 se desahoguen y se sientan mucho más acompañados cuando reciban respuestas negativas por parte de los jurados.

“Yo tengo una niña de 4 años y otra de 3 en mi casa, esa experiencia de tener a dos niños que pasan por tantas emociones es importante para mí”, recalcó Acuña.

Laura Tobón y Laura Acuña harán un equipo de ensueño para presentar La Voz Kids 2021, el reality que llegará a la pantalla de Caracol Televisión para llenar de alegría y emoción las noches de los colombianos.