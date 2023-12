La Voz Kids: ¿por qué Laura Acuña no va a presentar el programa?

Se acerca el inicio de uno de los programas más queridos por los colombianos, La Voz Kids . La nueva edición regresará el próximo año a las pantallas. Sin embargo, algunos televidentes se han preguntado si Laura Tobón y Laura Acuña volverán como presentadoras.



A La Voz Kids regresará Laura Tobón e Iván Lalinde como anfitriones, sin embargo, Laura Acuña llegará a otro formato de Caracol Televisión. Se trata de La Danza de los Millones, un espacio que promete mucho dinero para bailarines y espectadores.

Sobre este programa, Laura Acuña dio un consejo a los televidentes: "No sé si pueda decirlo, pero se los voy a decir: no se pueden perder ningún capítulo porque esa platica que tiene Fortunato, que es nuestro cerdito de la fortuna, es para ustedes y depende de si ustedes contestan o no una pregunta que vamos a hacer y que tiene que ver con el capítulo. Entonces la primera misión es no perdérselo y la segunda es inscribirse”.

¿Quiénes serán los jurados en La Voz Kids 2024?

Aunque todavía se desconocen detalles sobre la fecha de estreno de este programa, ya se conocieron los nombres de quienes ocuparán las importantes sillas rojas del programa.

Uno de los jurados más queridos por los televidentes a lo largo de todas las temporadas del programa regresará para el 2024. Se trata de Andrés Cepeda, el cantante bogotano que se convirtió en un infaltable para La Voz Kids.



Por otro lado, quienes estarán en las otras dos sillas de jurados son nuevos artistas. En representación femenina estará la artista caleña Greeicy Rendón, quien recientemente anunció su primer concierto como solista en el Movistar Arena de Bogotá.

Finalmente, Aleks Syntek. El artista mexicano será el artista internacional que también hará parte de la nueva temporada de La Voz Kids, conformando su equipo de jóvenes talentos musicales.