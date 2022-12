"La vuelta al mundo en 80 retratos de escritores"

Mordzinski reconoció que desde pequeño utilizaba los libros que leía, las películas que veía y las fotos que hacía, para refugiarse, aislarse y protegerse de la terrible dictadura militar que vivió su país.

"Hoy me pregunto mirando estos 35 años de retratos, si finalmente esta cinta sin fin hecha de tantos rostros de escritores no son justamente la manera que yo tenía que escaparle a esa dictadura militar y de refugiarme en esas historias que leía o esas películas que veía", dijo.

Mordzinski reconoció sin embargo, la buena mano que la vida le ha jugado, pues cuando apenas ajustaba los dieciocho años, mientras trabajaba como becario en una película, tuvo la fortuna de retratar a una de las plumas más importantes de la literatura latinoamericana, su compatriota Jorge Luis Borges, quien era el protagonista de la cinta.

A pesar de ello, Mordzinski acepta que el encuentro más importante fue con el también escritor Julio Cortázar "sin lugar a dudas, no fue primero, pero fue el más importante".

La fotografía es la vida para Mordzinski; "recuerdo esa manera maravillosa de definir la fotografía para la gran Susan Sontag, quien decía que es un pasaporte, y en mi caso es cierto porque me permite viajar y me permite conocer a aquellos escritores que tanto han contado en mi vida".

"El hecho de poderlos acompañar a todos los Hay Festival es un privilegio, es un honor, es como una página en blanco que me regalan para luego llenarla con mis fotos y con mis historias", manifestó.

Cuando no está tras un escritor en algún lugar del mundo, Mordzinski desde hace dieciséis años trabaja como corresponsal en París, Francia, para el diario español El País, y se siente un privilegiado de poder seguir viajando y viviendo de su pasión pese al crudo momento que atraviesa el país ibérico.

"Yo tengo la suerte de vivir del periodismo pero también de hacer este trabajo de retratista que no busca el lucro, por eso puedo pasarme media hora con un escritor y no hacerle fotos, porque definitivamente es eso lo que quiero justamente, escucharlo", comentó Morszinski .

"Te aseguro que en un segundo encuentro las fotos van a ser mucho mejor gracias a esa primera media hora", afirmó.

El fotógrafo y periodista argentino además de exponer en Cartagena "La Vuelta al Mundo en 80 retratos de escritores", tiene otras exposiciones en Bogotá, en el Museo de Arte Moderno y en la Alianza Francesa, donde muestra una antología de su trabajo a través de imágenes de los rostros más importantes de la literatura latinoamericana y francesa.

El argentino comparte aplausos en esta octava versión del Hay Festival de Cartagena de Indias, con escritores como los premio Nobel de literatura, la rumana Herta Müller y el peruano Mario Vargas Llosa, al igual que con plumas como los españoles Fernando Savater y Alex de la Iglesia.

Cartagena (Colombia)