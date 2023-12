La vuelta al mundo en 80 risas: así estarán conformados los equipos

Esta noche llega La vuelta al mundo en 80 risas, un viaje cargado de humor y cultura. El plan ideal para estas vacaciones. Se conoció que Amanda Dudamel, miss Venezuela 2021, y Boyacomán visitarán España e Israel. Carolina Cruz y Don Jediondo llegarán a Bali (isla de Indonesia) y a Malasia. Laura Acuña y Jhovanoty estarán por Osaka y Kyoto.



Por su parte, Jessica Cediel y Jeringa conocerán la cultura francesa y República Checa. Laura Tobón y Suso el Paspi pasarán por Bolivia y Argentina y Juan Diego Vanegas y Piroberta pasarán por Alemania e Italia.

Aventuras imperdibles, muchas risas, curiosidades y uno que otro imprevisto durante estos viajes. La vuelta al mundo en 80 risas llega desde este martes, 12 de diciembre de 2023, después de la emisión de las 7 p.m. de Noticias Caracol.

La vuelta al mundo en 80 risas vuelve con una nueva versión mucho más divertida. Así lo anticipó Laura Acuña, a quien en los avances se le ha visto diciendo bastantes groserías.

Al respecto, la presentadora se defendió afirmando que "tengo que pedir excusas porque pusieron una promo con groserías que digo yo, pero, en mi defensa, tengo que decir que las groserías que digo son por susto o por imprudente, pero nunca con rabia".



Por otro lado, Amanda Dudamel será una de las caras nuevas de este programa. Ella habló sobre lo que significa hacer parte de una de las producciones de Caracol Televisión.



"Estoy muy contenta de estar en este proyecto. Es mi primera vez en televisión colombiana, y aunque tenía muchos nervios antes de vivir la experiencia, tanto en la grabación como ahora, en la promoción, he recibido mucho cariño por parte de mis compañeros y también del público. Así que estoy muy contenta", expresó en la revista Vea.

¿Por qué Melina Ramírez no estará en La vuelta al mundo en 80 risas?

En sus redes sociales, la presentadora expresó lo siguiente: "No estaré, pero es un gran programa. No se lo pueden perder, van a estar nuevas presentadoras, ya que obviamente se me cruzaba con Yo me llamo, por esto no pude estar este año".