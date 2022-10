Ladrones se metieron a la casa de la cantante Francy mientras estaba de gira fuera del país

La cantante de música popular Francy, quien se encuentra fuera del país por su gira de conciertos, vive un amargo momento por culpa de los delincuentes que se metieron a su casa aprovechando su ausencia.

“Me encuentro desesperada. Acabo de terminar mi gira aquí en España y me entero de que me robaron, entraron a mi casa a robar una casa el día de ayer”, denunció la artista en redes sociales.

Francy expresó su indignación por este hecho, pues consideraba que la propiedad está ubicada en un lugar seguro, pero aún así no se salvó de la inseguridad.

“Una casa que tiene seguridad, que tiene portería… esto no puede pasar”, manifestó.

En una foto que compartió se puede ver que los criminales revolcaron todo a su paso.

“Ya estamos revisando las cámaras. Le pido el favor a todas las autoridades para que nos ayuden. Esto de verdad me tiene supertriste y vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”, dijo la intérprete.

Así dejaron los ladrones una de las habitaciones. Tomada de Instagram @francypopular