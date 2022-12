"Applause" es el primer tema que se conoce de su nuevo álbum, "Artpop", y que saldrá al mercado en noviembre próximo.

Según varios trinos de la artista, sus fans podrán adquirir la canción en 21 días.

Luego de cerrar su cuenta de Twitter, @ladygaga, el pasado 8 de julio , Gaga volvió a trinar para promocionar su nuevo trabajo musical.

"Artwork for new single 'Applause' in HQ" (Obra de arte de nuevo sencillo 'Applause' en alta calidad).

"1ST SINGLE FROM ARTPOP COMES AUG.19 #24DAYS" (Primer sencillo de Artpop llega el 19 de agosto en alta calidad #24Days).