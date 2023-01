Lady Gaga cautiva a J Balvin con desatada celebración al ritmo de 'I like it'

El reguetonero compartió un video donde se ve a la artista estadounidense bailando efusivamente con la exitosa canción de Cardi B.

Tras bambalinas de los Premios Grammy, Lady Gaga celebró de una forma muy particular luego de haber recibido tres galardones durante la ceremonia.

El cantante colombiano publicó este video en sus redes sociales donde se ve a la estadounidense gozando este momento, al ritmo de la exitosa canción 'I like it', grabada por Cardi B, Bad Bunny y J Balvin.



Precisamente una de las líneas de la canción dice: "Pa-pa-pa-pa-razzi, like I'm Lady Gaga".

La cantante también publicó el video en sus historias donde comentó: "Modo después de ganar tres Grammy, un Bafta, y finalmente conocer a Cardi B, todo el domingo por la noche".

