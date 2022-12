Lady Gaga dejó atrás un ‘bad romance’ y llegará al altar

La estrella de la música pop compartió el lunes la noticia en su cuenta de Instagram. Colocó una fotografía de un anillo en su dedo y escribió: "Él me dio su corazón en el Día de San Valentín, ¡y yo dije SÍ!".

Lady Gaga y Kinney se conocieron en el plató de su video "You & I" en 2011. Kinney tiene un papel estelar en la serie "Chicago Fire", de la cadena de televisión NBC, y actuó en la película "Zero Dark Thirty".

Entre los éxitos de Lady Gaga están "Poker Face", “Bad Romance" y "Applause". Recientemente obtuvo su sexto Premio Grammy por su álbum "Cheek to Cheek" con Tony Bennett. Gaga estará presente el domingo en la ceremonia de entrega de los premios Oscar.