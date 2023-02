Lady Gaga, demandada por señalada cómplice del robo de sus perros: le exige millonaria recompensa

Lady Gaga es noticia tras ser demandada por ofrecer una "recompensa engañosa" para recuperar a sus perros, los cuales fueron secuestrados en 2021.



La demandante es Jennifer Mcbride, una mujer que devolvió a los perros de Lady Gaga y que más tarde fue acusada de ser cómplice en el crimen. Además, se conoció que el paseador de los animales recibió un disparo.

Lady Gaga había ofrecido 500 mil dólares de recompensa, pero al conocer la historia completa no pagó. Ahora Mcbride demanda a la cantante por un millón y medio de dólares y asegura que el hecho de no haber recibido la recompensa la ha afectado emocionalmente.

Jhon Alex Castaño se accidentó en avioneta en la que viajaba a Paipa, Boyacá

En otras noticias, un susto tremendo tuvo este sábado el cantante Jhon Alex Castaño , de 41 años, quien a través de sus redes sociales contó que sufrió un accidente aterrizando en Paipa, Boyacá, llegando de la ciudad de Pereira.

“Hace una hora estábamos saliendo de Pereira en la avioneta y tuvimos un accidente en el aeropuerto de Paipa”, contó inicialmente.

El artista aseguró que todo se presentó cuando a la avioneta en la que iba se le estalló el tren de aterrizaje del lado derecho, causando que se saliera de la pista.

“Todos estamos bien, los pilotos están bien, pero lo más importante es que esto aquí cada día lo aterriza más en la vida y le enseña que sea lo que sea Dios primero, la familia primero”, manifestó Jhon Alex Castaño.

El cantante aprovechó esta situación para enviar un mensaje de reflexión a sus seguidores.

“Le doy gracias a Dios por este susto, porque a pesar de que llevo casi tres años luchando con una enfermedad y me he mejorado mucho, (sé que) de un momento otro todo se puede apagar”, señaló.



Agregó que “esto no es de fama, no es del que más tenga, esto es del que más tenga a Dios en el corazón y hoy me siento feliz porque sentí que si me hubiera muerto creo que me hubiera derechito para donde mi diosito a acompañarlo”.

Por esa razón dijo que el concierto programado para esta noche “será como el primer concierto de la vida”.

“Hoy supe el mayor tesoro en la vida, estar en paz con Dios. Saber que se ama la familia, los hijos y todos los que nos rodean”, anotó.

Finalmente, agradeció a sus seguidores por todos los mensajes que recibió.