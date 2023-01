Lady Gaga, entre las triunfadoras en la pregala de los Premios Grammy

En el evento, antes de la gran ceremonia de la música, se anunciaron 75 de los 84 galardones.

Gaga se llevó dos trofeos en las categorías de mejor canción escrita para un medio visual (‘Shallow’, compartido con Bradley Cooper) y mejor actuación pop en solitario, por ‘Joanne’.

Por su parte, Claudia Brant se hizo con el galardón al mejor álbum de pop latino, gracias a 'Sincera’.

"Este disco nunca trató sobre el número de reproducciones, el número de seguidores o el número de canciones en las listas de éxitos; este disco consistió en hacer gran música. Es un milagro que estemos aquí", dijo la artista sobre el escenario del Teatro Nokia, donde se llevó a cabo el evento.

Además, el mejor álbum latino de rock, música urbana o alternativa fue a parar a ‘Aztlán’, de Zoé, en tanto que el mejor álbum de música regional mexicana se lo llevó ‘¡México por siempre!’, de Luis Miguel.

Asimismo, ‘Anniversary’, de Spanish Harlem Orchestra, consiguió la victoria como mejor álbum tropical latino.

En otras categorías de interés, ‘Sweetener’, de Ariana Grande, dejó su sello como mejor álbum vocal pop, y la estatuilla al mejor vídeo la logró ‘This is America’, de Childish Gambino.

El angelino Beck también se hizo hueco con dos premios (mejor álbum de música alternativa y mejor ingeniería musical en un álbum de música no clásica, ambos por ‘Colors’), mientras que Brandi Carlile, la mujer más nominada (seis) de la jornada, se lució con tres galardones consecutivos en categorías de música americana.

Por otra parte, la latina Lucy Kalantari y su banda, los Jazz Cats, ganaron en la categoría de mejor álbum para niños, con ‘All the Sounds’, mientras que Sting y Shaggy se alzaron con el trofeo al mejor álbum de reggae, por ‘44/876’.

Un momento destacado llegó con el disco ‘American Dreamers: Voices Of Hope, Music Of Freedom’, de John Daversa y su Big Band, formada por 'dreamers" ("soñadores") como se conoce a los inmigrantes beneficiados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que triunfó como el mejor álbum de jazz para un grupo grande.

Ese trabajo fue concebido como una oportunidad para mostrar el talento de 53 jóvenes extranjeros, procedentes de 17 países diferentes, que se convirtieron en prodigios musicales.

Doug Davis, productor del álbum, dijo que esos jóvenes son "talentosos y valientes modelos a seguir" e indicó que ganar un Grammy es algo "increíble para un ciudadano estadounidense, pero trascendental para un indocumentado".

Otro momento emotivo llegó con el premio a la mejor actuación rock, destinado al difunto Chris Cornell, ganador por ‘When Bad Does Good’, trofeo que fue recogido por sus hijos.

Y por último, el expresidente estadounidense Jimmy Carter se erigió en ganador dentro del campo de mejor álbum hablado, por ‘Faith - A Journey For All’.

Vea, además:

Ariana Grande gana el primer Grammy de su carrera y no está para recibirlo También:

“Parece todo menos un gramófono”: el extraño traje de Andrea Echeverry para los Premios Grammy