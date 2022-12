Lady Gaga revela su lucha contra trastorno de estrés postraumático por violación

"Les dije a los niños que sufro de una enfermedad mental, sufro de TEPT", dijo Gaga, hablando al programa ‘Today Show’ de la cadena de televisión NBC.

Dos años antes, la cantante contó en televisión que había sido violada a los 19 años, una experiencia que la dejó traumatizada.

Icono gay que ha defendido los derechos de las minorías sexuales, Gaga, actualmente de 30 años, instó a los jóvenes del refugio del Centro Ali Forney a encontrar la fortaleza para afrontar sus problemas.

"No tengo el mismo tipo de problemas que ustedes, pero tengo una enfermedad mental, y lucho con esa enfermedad mental todos los días", dijo.

"Necesito mi mantra para ayudarme a mantenerme relajada. Ustedes son valientes, tienen coraje", agregó.

Se trata de la primera vez que la cantante de ‘Born This Way’ menciona que padecía TEPT, aunque en el pasado se ha referido a su batalla contra la depresión y la ansiedad.

En Twitter, Lady Gaga agradeció a los residentes del refugio por "compartir sus historias, sus traumas y su dolor", y añadió: "hoy he compartido uno de mis más profundos secretos con el mundo. Los secretos te enferman y avergüenzan".