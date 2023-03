Lady Gaga y el noble gesto que tuvo con un fotógrafo que se cayó en los Premios Óscar

Durante la noche de los Premios Óscar , en su edición número 95, Lady Gaga lució dos atuendos con los que resaltó. El primero fue un vestido negro con transparencias para su paso en la alfombra gris que, momentos después, cambió para interpretar 'Hold my hand', la canción por la que estaba nominada.



Al momento de su presentación, la cantante se despojó de su intenso maquillaje y labios rojos y de su glamoroso vestuario y eligió una sencilla camiseta negra, unos pantalones vaqueros cortados por las rodillas y unas simples deportivas para interpretar la canción, una sorpresa para muchos, ya que Lady Gaga no acostumbra a llevar en público un vestuario tan informal.

Sin embargo, Lady Gaga protagonizó uno de los momentos más icónicos en la gala de los premios. La artista auxilió a un fotógrafo que se cayó en la alfombra color champán.

Tras percatarse de lo sucedido, la artista corrió a verificar que el reportero gráfico estuviera bien. Este gesto fue bien recibido en las redes sociales y varios internautas recordaron que no es la primera vez que Lady Gaga ayuda a alguien durante un evento público.

"No esperaba menos de ella. Mi ídola", "ella es una verdadera dama 🥰🥰", "realmente admirable" y "qué interesante es esta mujer, aparte de que tiene una voz privilegiada" fueron algunas opiniones.

Publicidad

No obstante, aunque varios elogiaron la actitud de la intérprete de 'Poker face', hay quienes afirmaron que el fotógrafo tocó a la artista indebidamente y que ella al final se mostró incómoda.



Y es que en varios videos que circulan en Twitter se observa que el fotógrafo, luego de levantarse del suelo, le da dos palmadas en el cuerpo. Aunque aparentemente lo hizo en la cintura, algunos consideran que alcanzó a tocarle los glúteos.

La situación recibió comentarios como "ella no está feliz después de su doble toque y no la culpo jajaja", "vean la mirada de disgusto cuando procedió a tocarla" y "no me gusta dónde estaba la segunda palmadita".

Lady Gaga helped a photographer who fell over at the #Oscars. pic.twitter.com/CJyhpFAV3n — Pop Crave (@PopCrave) March 13, 2023

¿Adele se unió al team Shakira? La artista le lanzó un dardo a Gerard Piqué

En otras noticias de farándula, el nombre de Shakira no ha parado de sonar desde que se conoció la noticia de su separación con Piqué. Ahora, la artista colombiana brilla por cuenta de sus sencillos 'Te felicito', 'Monotonía', 'TQG' y 'Sesión #53', su reciente colaboración con Bizarrap. Ante la presentación de la barranquillera y el productor argentino en el show de Jimmy Fallon, la cantante Adele dio su opinión.



El comentario de Adele tuvo lugar durante una presentación el pasado fin de semana, mientras interactuaba con una de sus fanáticas. Fue la seguidora quien mencionó a Shakira cuando habló de canciones de desamor.



Publicidad

"Ah, ayer en la noche vi su actuación en el show de Jimmy Fallon. Oh, ¡su exmarido está en problemas!", respondió Adele, entre risas.