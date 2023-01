Lady Noriega y su experiencia con el COVID: “veía unos brazos muy grandes que me tenían cargada”

Lady Noriega desde su casa en Medellín habló sobre su estado de salud, después de haber estado en peligro de muerte por coronavirus.

“Todo esto empezó con un dolorcito de cabeza, yo salí a trotar, no le presté atención, me tomé una pastilla que me quitó el dolor, al segundo día sentí que el dolor era más fuerte, volví y me tomé otra pastilla y creo que eso fue un gran daño porque siento que esos días cogió más ventaja el virus”, comentó la actriz.

Esto sucedió el pasado 5 de abril en la capital antioqueña. El 18 del mismo mes fue remitida a una unidad de cuidado intensivo, donde recibió asistencia respiratoria por varios días como consecuencia de una patología pulmonar asociada con los síntomas del COVID-19. Se sentía tan mal que se empezó a despedir de sus seres queridos.

“Mis hermanos me hablaban y yo les decía no aguanto, no aguanto más”, expresó.

Ante la combinación de dolor físico y emocional, la actriz y cantante estaba devastada.

“Esta falta de aire que tú sientes como si te estuvieran ahorcando y te entrara un solo hilo de aire, el último aliento de vida, despedirse uno de su esposo sin saber si va a despertar o cuándo va a despertar”, manifestó.

Fueron cinco días en estado crítico en donde Lady aseguró haberse sentido acompañada.

“Veía unos brazos muy grandes que me tenían cargada y me abrazaban y lo que yo sentía era paz, yo sentía como que estaba acompañada”, aseguró.

Lady Noriega volvió a nacer, se siente diferente, su manera de pensar de actuar después de estar en peligro de muerte es otra.