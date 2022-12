Lance Armstrong y su historia de dopaje tendrán película

Ambas compañías han obtenido los derechos para adaptar a la gran pantalla el libro "Cycle of Lies: The Fall of Lance Armstrong" de la periodista deportiva de The New York Times Juliet Macur, quien siguió de cerca la vida del deportista desde su rehabilitación del cáncer hasta su declive, pasando por sus 7 triunfos en el Tour de Francia.

La obra de Macur verá la luz en junio en EE.UU. de la mano de la editorial HarperCollins que el pasado mes de noviembre se aseguró el proyecto tras acordar con la autora un pago por adelantado estimado en más de 100.000 dólares.

Tras muchas acusaciones, Armstrong terminó por admitir en el programa de televisión de la popular presentadora estadounidense Oprah Winfrey que consumió sustancias dopantes para mejorar su rendimiento sobre la bicicleta y lograr el inédito récord de siete victorias consecutivas en la carrera ciclista gala.

Como consecuencia, el que fuera considerado el mejor ciclista de todos los tiempos fue desposeído de sus triunfos en el Tour, así como de la medalla de bronce que ganó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

El año pasado había en marcha otros dos proyectos para contar la historia de Lance Armstrong en los cines, pero no fructificaron, lo mismo la iniciativa para adaptar el relato biográfico de Tyler Hamilton, excompañero de Armstrong y a la postre uno de sus mayores detractores por la trama del dopaje.

Los Ángeles (Estados Unidos)