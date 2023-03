Lanzan tráiler de Power Rangers con los protagonistas originales: no apto para nostálgicos

Con motivo del aniversario número 30 de la serie de los Power Rangers, Netflix hizo una película que trae de regreso a casi todos los protagonistas originales. La cinta, llamada ‘Power Rangers: ayer, hoy y siempre’, se estrenará el miércoles 19 de abril de 2023.

“Treinta años después, estamos listos para volver a decir: ¡Mórfosis, amigos! 'Power Rangers: Ayer, hoy y siempre' llega este 19 de abril a Netflix”, anunció la plataforma, que reveló este miércoles, 22 de marzo, un tráiler no apto para nostálgicos.

¿De qué se trata la nueva película de Power Rangers?

Según la sinopsis oficial, “30 años después de que el sabio y poderoso Zordon los reuniera, los Power Rangers se encuentran cara a cara con una amenaza familiar del pasado. En medio de una crisis global, son llamados una vez más a ser los héroes que el mundo necesita”.

“Este especial del 30 aniversario se inspira en el legendario mantra de la franquicia: ‘Una vez Ranger, siempre un Ranger’, que significa que la familia Ranger siempre estará esperando por ti”, agrega la información.

¿Quiénes están de regreso?

El tráiler muestra de vuelta al actor David Yost, quien interpreta a Billy y el ranger azul; Austin St. John como Jason Lee Scott, el ranger rojo; Walter Jones como Zack, ranger negro, y Catherine Sutherland Kat, la ranger rosada.

También se puede ver que Karan Ashley (ranger amarilla) tendría una breve aparición, pues el personaje morirá.

Vuelve además Alpha 5 y los Power Rangers tendrán que enfrentarse a la supervillana Rita Repulsa.

Los fans echarán de menos el personaje de Tommy Oliver (ranger verde), interpretado por el actor Jason David Frank, quien murió el año pasado.

Origen de los Power Rangers

Toda una generación se vio marcada por esta franquicia estadounidense, que se basó en la versión de Super Sentai Series, una serie de televisión japonesa del mismo género.

Sus aventuras y personajes eran recreados en los juegos infantiles.

‘Mighty Morphin Power Rangers’ fue la primera entrega que tuvo tres temporadas entre 1993 y 1995.

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar: “Recuerdo desbloqueado, no estoy llorando, solo me cayó un mugre en el ojo”, “nuestras crujientes rodillas y nosotros estamos listos para esto”, “quien no jugó de niño que era un Power Ranger no tuvo infancia”, “de repente me doy cuenta que no sabía que necesitaba una película de los Power Rangers”.