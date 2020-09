Lanzando billetes al aire, así fue la exótica celebración de Farina en su cumpleaños

View this post on Instagram

Ayer tuve el mejor cumpleaños de mi vida 💜 Me siento tan agradecida y afortunada de tener una familia tan hermosa, mis amigos de toda la vida y los que han llegado para quedarse, seguidores y el equipo de trabajo que siempre soñé. Todos ellos se conectaron virtualmente para celebrar mi cumpleaños. Gracias a mi hermano @rendonfranko mi @elenvrg y mi madre @marthainesfranco por esta sorpresa tan perfecta. Los adoro. 🥰