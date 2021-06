Las anécdotas más deslumbrantes de Alí Humar en su libro ‘Ya que me acuerdo’

Alí Humar fue un intelectual preocupado por la escritura. Tenía tantas historias que a veces no alcanzaba a contarlas todas, por eso decidió escribir un libro con su versión de muchas situaciones que vivió y así nació ‘Ya que me acuerdo’, publicado en febrero de este año.

Vea aquí: Murió Alí Humar, uno de los actores y directores de televisión más queridos de Colombia

En entrevista con Pilar Schmitt habló de algunas de esas deslumbrantes anécdotas que plasma en su libro.

“La gracia de este libro es que yo he participado en muchos momentos como importantes de la vida nacional por casualidad o no sé por qué me han tocado y he tenido que tratar con personajes muy respetables, muy importantes y esas historias ahí quedaron”, comentó Alí Humar.