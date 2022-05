Las angustias que vive la mamá de Yina Calderón cuando su hija hace fiestas: "Un sufrimiento"

Durante una entrevista con el programa La Red , de Caracol Televisión, Merly Ome, conocida por se la madre de Yina Calderón, reveló algunos momentos duros que ha tenido que vivir por causa de su hija, especialmente cuando ella organiza fiestas en su apartamento.

Y es que la mujer ha tenido que ir hasta la vivienda de Yina Calderón para terminar las fiestas, esto debido a que la vigilancia del conjunto se comunica con ella para que intervenga.

"Todo fue creciendo (la fiesta), me llegaba a decir que se iban para Medellín, era un sufrimiento. He tenido que llegar al apartamento a sacarle gente porque la vigilancia me llama y me dice que Yina ya lleva tres días tomando", afirmó Merly.

Además, la madre de la empresaria de fajas ha tenido que discutir con ella, pues en muchas ocasiones no está en sus cinco sentidos y algunas personas que asisten a las celebraciones se aprovechan de su estado.

"Una vez llegué y le dije: ‘Ya, párela’. Ella me decía que era su apartamento, pero a mí no me importaba. Y es que la gente es abusiva, le cogen las tarjetas y salen en el carro a comprar más licor. Un día llegué y las chicas se estaban poniendo la ropa de ella", comentó.

Merly concluyó diciendo que su hija no le hace mal a nadie, por el contrario, le ha dado trabajo a varias personas con su empresa.

"Yina me tiene un sueldo a mí. Me dio apartamento, me dio casa, me da trabajo, estoy construyendo mi finca. Quiero ser abuela por parte de Yina (…) de pronto para que no me haga sufrir más", dijo entre risas.