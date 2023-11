Las celebridades que se han declarado abiertamente pansexual y demisexual

La demisexualidad, una orientación sexual emergente, se define por la incapacidad de sentir atracción sexual hacia alguien sin haber establecido un vínculo emocional profundo. A diferencia de las etiquetas tradicionales, que suelen centrarse en la atracción física, los demisexuales experimentan el deseo sexual como una consecuencia natural de la conexión emocional. Este término refleja la rica diversidad de la sexualidad humana y desafía las nociones preconcebidas sobre el amor y la intimidad.

¿Qué significa ser demisexual? Conozca el significado tras la atracción basada en lazos emocionales

Para las personas demisexuales, la atracción sexual va de la mano con la conexión emocional, lo que significa que la belleza radica en la profundidad de la relación más que en la apariencia física. Estas experiencias desafían las expectativas sociales y amplían el diálogo sobre la sexualidad, fomentando la aceptación de diferentes formas de amar.

Experiencias individuales de celebridades

Miley Cyrus: la cantante y actriz estadounidense, además de identificarse como pansexual, ha compartido abiertamente su experiencia demisexual. En una entrevista con Variety, Cyrus enfatizó la importancia de un vínculo emocional fuerte antes de sentir atracción sexual. Sus palabras reflejan una búsqueda continua de autenticidad en su vida amorosa.

"Siempre he sido muy abierta con mi sexualidad, y siempre he dicho que soy pansexual. Necesito tener un vínculo emocional muy fuerte con alguien antes de sentir atracción sexual por ellos."

Nico Tortorella: el actor estadounidense compartió su experiencia demisexual en el podcast "The Love Bomb", destacando que la atracción sexual para él es el resultado de la intimidad emocional. Esta revelación arroja luz sobre la interconexión única entre las esferas emocionales y sexuales de su vida.

"Para mí, la atracción sexual es una consecuencia de la intimidad emocional. No puedo sentir atracción sexual por alguien que no conozca o con quien no tenga una conexión emocional."

J.K. Rowling: la escritora británica no solo compartió su experiencia, sino también la de su hija Jessica. Este acto de apertura destaca la importancia de la aceptación familiar y la comprensión en el viaje hacia la autenticidad sexual.

"Mi hija Jessica me dijo que es demisexual. Le dije que la amo y que estoy orgullosa de ella. Si no conoces la palabra, significa que sólo sientes atracción sexual por alguien con quien tienes un vínculo emocional."

Además de estos casos destacados, otras celebridades que han abrazado la demisexualidad y la pansexualidad incluyen a Demi Lovato, la talentosa cantante y actriz estadounidense; Halsey, cuya música ha resonado con millones de fans en todo el mundo; Jonathan Van Ness, el carismático estilista y personalidad televisiva; y Laverne Cox, la influyente actriz y activista.

Las personas demisexuales y pansexuales pueden enfrentar desafíos similares a los que enfrentan otras personas con orientaciones sexuales no normativas, como la discriminación, la incomprensión y la violencia. Sin embargo, también pueden experimentar oportunidades únicas, como la posibilidad de desarrollar relaciones profundas y significativas basadas en la conexión emocional.