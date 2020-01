Las conmovedoras palabras que dedicó Alicia Keys a Kobe Bryant en apertura de los Grammy

La gala de la música inició recordando a la leyenda del básquetbol, quien falleció en un accidente de helicóptero junto a su hija de 13 años.

"¡Esta noche es por Kobe!", gritó la rapera Lizzo, de 31 años, ganadora ya de dos gramófonos, antes de comenzar el espectáculo que abrió la ceremonia en el Staples Center de Los Ángeles, sede del equipo donde jugó Bryant, Los Angeles Lakers.

Después de su brillante actuación donde interpretó ‘Truth Hurts’ y ‘Cuz I Love You’, Lizzo le dio pasó a la presentadora de los Grammy, Alicia Keys, quien ofreció otro homenaje conmovedor a Bryant.

"Estamos aquí juntos, en la noche más grande de la música. Pero para ser honestos, estamos muy tristes ahora mismo", aseguró Keys nada más empezar la gala.

"Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero perdimos hoy a un héroe", añadió la cantante.

Remembering Kobe Bryant tonight while we honor music in the house that he built. Thank you @aliciakeys and @BoyzIIMen for the tribute. pic.twitter.com/lKlml9gF8H

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020